EN DIRECT - Présidentielles et législatives 2022 : les dernières informations du jeudi 28 avril

Les tractations historiques entre La France insoumise et le Parti socialiste ont démarré mercredi par une rencontre "positive" selon les protagonistes, contrastant avec les tensions stratégiques et de fond qui continuent de perturber les discussions entre insoumis et écologistes. Dans le même temps, LFI a regretté, mercredi, que EELV ait semblé "revenir" sur son accord incluant la retraite à 60 ans, le blocage des prix du carburant et l'application du principe de désobéissance en Europe "quand cela est indispensable pour appliquer notre programme". Manuel Bompard a en particulier mis en cause des propos de Yannick Jadot, réticent à reconnaître le leadership de Jean-Luc Mélenchon.