EN DIRECT - Législatives 2022 : la direction du PS souscrit aux propositions de LFI

WOERTH ENCOURAGE LES REPUBLICAINS A REJOINDRE LA MAJORITE





Le député ex-LR Eric Woerth, invité de la matinale de LCI, a apporté son soutien à Emmanuel Macron au mois de février dernier. D'autres parlementaires républicains sont-ils prêts à le suivre ? "Oui. Il y a beaucoup de députés LR et sûrement autres, qui se posent plein de questions", a-t-il répondu. "C’est ce qui m’a fait soutenir Emmanuel Macron dès février : les raisons pour lesquelles j’étais adhérent LR se retrouvaient plus que ce qu'il disait que ce que faisait LR."





Alors que son ancien parti a rappelé qu'il n'était fongible ni dans le lepénisme ni dans le macronisme, Eric Woerth a déclaré : "Fongible dans rien d’accord, mais quand on fait 4% à l‘élection présidentielle on a le droit de se poser des questions sur ce qu’on a fait. LR n’est pas fongible mais fond, on n’est même plus visible dans l’électorat." "La plupart des idées de LR (…) ne sont pas clivantes entre LR et Emmanuel Macron, et ce qui compte en réalité est de transformer le pays." Selon lui, Les Républicains ont un "énorme problème de crédibilité, pas en terme d’idées, (…) mais on peut les faire vivre dans une majorité présidentielle sans perdre son âme et son identité."