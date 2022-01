EN DIRECT - Primaire populaire : "C'est une candidature de plus", affirme Yannick Jadot après la victoire de Christiane Taubira

PHILIPPE POUTOU





Philippe Poutou a fait le point sur la course aux parrainages, cette étape fatidique pour les prétendants à l'Élysée qui doivent s'assurer de 500 signatures d'élus pour se présenter officiellement. "On est dans la dernière ligne droite. On est à 250 promesses, il faut absolument atteindre les 500 parrainages. On se dit qu'on va y arriver mais on n'est pas sûrs", a avancé le candidat NPA au micro de France Inter. Pour les petits candidats, récolter 500 parrainages de maires et d'élus locaux peut s'avérer une véritable épreuve.