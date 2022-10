EN DIRECT - Budget 2023 : Elisabeth Borne s'apprête à enclencher le 49.3

Dans les 24 heures après le déclenchement de l'article, les députés de la Nupes (LFI, PS, EELV, PCF) et du Rassemblement national devraient dégainer leurs armes à eux, à savoir des motions de censure. Mais ces dernières n'ont quasiment aucune chance d'être adoptée et de faire tomber le gouvernement, les élus RN ayant exclu de voter pour un texte de la Nupes, et inversement. Si tel est le cas, le texte du gouvernement, enrichi d'amendements de l'opposition et donc différent de sa version initiale, devrait donc être adopté.