EN DIRECT - Budget de la Sécu : Borne active à nouveau l'article 49.3, la Nupes dépose une motion de censure

"On a eu un débat riche, j'ai passé mes jours et mes nuits dans l'hémicycle", explique Garbiel Attal, le ministre délégué aux Comptes publics. "Et pour la première fois dans l'histoire on a débuté le débat avec les oppositions avant même le débat dans l'hémicycle", avance-t-il. "Le texte retenu contient des amendements qui étaient défendus ou soutenus par les groupes de l'opposition", assure encore le ministre.