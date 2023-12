EN DIRECT - Projet de loi immigration : le texte examiné à l'Assemblée, suivez les débats et le vote de la motion de rejet

Tous les groupes de gauche (EELV, PS, PCF et LFI) devraient voter la motion de rejet défendue par les écologistes. Mais pour avoir une chance de l'adopter, devront s'ajouter à leurs voix celles d'une partie de la droite et du centre.





Les Républicains sont divisés et devraient faire connaître leur position officielle dans l'après-midi. Le président du groupe Olivier Marleix a convoqué ses députés à 16h30, après l'intervention de Gérald Darmanin, pour évoquer la position du groupe sur la motion de rejet. Toutefois, malgré une position officielle, tous les députés républicains ne devraient pas voter comme un seul homme.





Les députés du Rassemblement national sont tout autant divisés, et laissent eux aussi planer le doute sur leur position. Marine Le Pen devrait prendre une position en réunion de groupe, convoquée à 15h30, avant l'intervention du ministre de l'Intérieur. "On a de bonnes raisons de voter contre, et de bonnes raisons de voter pour", a résumé l’entourage de la cheffe de groupe à TF1. "Soit on met en échec le gouvernement, soit on dit à Darmanin : 'Si ton texte est discuté c’est grâce à nous'", a poursuivi cette même source.





Quant au groupe Liot, il devrait voter contre ou ne pas prendre part au vote.