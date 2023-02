EN DIRECT - Retraites : avant l'examen au Sénat, le gouvernement multiplie les gestes d'ouverture

Cette main tendue présidentielle intervient après que le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, avait indiqué dans un entretien au Parisien "souhaiter voter" la réforme "après l'avoir modifiée", en proposant notamment "soit une surcote de 5 % pour les mères de famille qui auraient atteint à la fois une carrière complète et l’âge légal, soit un départ anticipé à 63 ans". "Nous sommes d'accord et ouverts", lui a répondu Olivier Dussopt dimanche sur BFMTV, en convenant qu'"avoir des âges de départ différenciés entre les femmes et les hommes, ce n'est pas très juste".