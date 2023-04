EN DIRECT - Retraites : à Paris, les éboueurs déposent un préavis de grève reconductible et indéterminé à partir du 13 avril

Lundi, le chef de file des sénateurs centristes Hervé Marseille (UDI), premier parlementaire à être reçu lundi par Elisabeth Borne pour tenter de sortir de la crise des retraites, a, de son côté, demandé à la Première ministre d'être "davantage à l'écoute" des syndicats réformistes comme la CFDT. Les deux co-présidents du groupe Liot (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires), Bertrand Pancher et Christophe Naegelen, ont pour leur part demandé à la cheffe du gouvernement de "suspendre son projet" pour "apaiser la situation" et "ouvrir de véritables négociations avec les parlementaires et les responsables syndicaux", ou sinon de lancer un référendum.