EN DIRECT - Retraites : "La réforme a été menée dans la concertation", insiste Elisabeth Borne

"LA RÉFORME MENÉE DANS LA CONCERTATION"





"Depuis début octobre, les organisations syndicales et patronales ont été reçues à de multiples reprises. J'ai rencontré chaque président de groupe parlementaire à plusieurs reprises sur ce texte", insiste la cheffe du gouvernement Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale. "Cette réforme n'a pas été menée dans la précipitation, mais dans la concertation. Nous avons un objectif : préserver notre système de retraites par répartition. Nous devons en rétablir l'équilibre."





"Nous voulons un système juste", poursuit la Première ministre. "Ceux qui ont commencé à travailler avant 16 ans partiront un an plus tôt grâce à notre projet. Pour l'ensemble des carrières longues, toutes les personnes ayant une carrière complète partiront entre deux et six ans avant l'âge légal. Nous serons attentifs aux plus fragiles."