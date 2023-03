EN DIRECT - Réforme des retraites : en cas de dissolution, Le Pen ne veut pas de Matignon

OLIVIER DUSSOPT EST L'INVITÉ DE LCI





"La réforme des retraites va apporter entre 19,5 et 19,7 milliards d'euros", par an, explique le ministre du Travail. Sur cette somme, environ six milliards d'euros seront destinés au financement des "mesures d'accompagnements" contenues dans la réforme.





Le reste est censé combler le déficit du régime général, comme le martèle depuis le début de la séquence politique de la réforme des retraites.