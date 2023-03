EN DIRECT - Réforme des retraites : le 7 mars "ne change pas le caractère nécessaire de la réforme", juge Dussopt

LA CGT RECENSE 265 RASSEMBLEMENTS LE 7 MARS, UN RECORD





Les Français doivent se préparer à vivre 24 heures d'un pays "à l'arrêt" comme l'ont promis les syndicats, dont le moral est gonflé par le succès des précédentes mobilisations. Ceux-ci veulent faire mieux que le 31 janvier, où la police avait recensé 1,27 million de participants et l'intersyndicale plus de 2,5 millions dans les rues de France. La CGT a recensé 265 rassemblements. Un record.





"Début janvier, les gens se mobilisaient de façon résignée. Mais aujourd’hui, vu l'ampleur du mouvement, ils sont de plus en plus nombreux à croire possible un recul du gouvernement", a analysé le leader de la CGT Philippe Martinez dans les colonnes du Journal du Dimanche. De source policière, entre 1,1 et 1,4 million de manifestants sont attendus dans la rue, dont 60 à 90.000 à Paris.