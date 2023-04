EN DIRECT - Réforme des retraites : la décision du Conseil constitutionnel attendue en fin de journée

C'est un rendez-vous attendu avec impatience tant du côté du gouvernement que de celui de l'opposition. Ce vendredi 14 avril, le Conseil constitutionnel doit rendre sa décision sur la réforme des retraites. Il doit annoncer s'il valide ou censure partiellement ou totalement le projet de loi, alors que les Sages ont été saisis à quatre reprises sur la constitutionnalité du texte adopté via 49.3 : par la Première ministre, par les députés Rassemblement national, par les députés Nupes et Liot et par les sénateurs de gauche. L'institution doit également se prononcer sur une demande de référendum d'initiative partagée (RIP) déposée par la gauche.