EN DIRECT - Auditionné à l'Assemblée, Gérald Darmanin évoque un "nouveau schéma de maintien de l'ordre"

SAINTE-SOLINE : "200 PERSONNES RADICALISÉES"





"L'ultragauche était extrêmement présente à Sainte-Soline", déclare Gérald Darmanin. "À peu près 200 personnes radicalisées à l'ultragauche ou à l'écologie radicale suivies par les services de renseignement étaient sur site", affirme le ministre de l'Intérieur.





"Sur les 8000 manifestants, les services du ministère de l'Intérieur pensent qu'un millier d'opposants membres de l'ultra-gauche française et d'Europe étaient venus chercher cet affrontement", rapporte Gérald Darmanin. "Plus de 800 objets qu'on peut qualifier d'armes, cocktail molotov et armes blanches, ont été saisies", a-t-il encore détaillé.