EN DIRECT - Remaniement : vers de premières nominations ce jeudi pour le gouvernement Attal ?

Suite à sa nomination mardi, le nouveau locataire de Matignon a intensifié ses discussions avec le chef de l'État à propos du futur casting gouvernemental, en le rencontrant à trois reprises en 24 heures à l'Élysée. Les premiers noms du gouvernement Attal, des ministres de plein exercice, pourraient être annoncés ce jeudi. Suivez les dernières informations.

Des premiers noms ce jeudi ? Nommé mardi à la place d'Élisabeth Borne, Gabriel Attal, devenu plus jeune Premier ministre de l'histoire de la Vᵉ République, doit désormais former son gouvernement. Le nouveau locataire de Matignon s'est entretenu avec Emmanuel Macron à l'Élysée mercredi soir autour d'un dîner de travail, comme la veille et comme au déjeuner, pour dessiner les contours du futur gouvernement, que les deux hommes souhaiteraient réduit.

Selon nos informations, l'option privilégiée par le couple exécutif serait d'annoncer d'abord les ministres de plein exercice, avant de nommer dans un second temps les secrétaires d'État. Au plus tôt, un nouveau gouvernement pourrait être annoncé jeudi après-midi, selon l'entourage présidentiel. "La logique voudrait un Conseil des ministres avant la fin de la semaine, mais je ne sais pas s'ils vont assez vite pour cela", a relevé une source gouvernementale à l'AFP.

Les ministres de plein exercice pourraient être entre 12 et 16, leur nombre actuel, avec une parité totale entre hommes et femmes, ce qui complique la donne au vu de la surreprésentation masculine parmi les ministres pressentis. Devenu à 34 ans le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la République, l'éphémère ministre de l’Éducation nationale va composer son équipe sous le signe du "réarmement" et de la "régénération" souhaités par Emmanuel Macron.

REMANIEMENT EN DEUX TEMPS Selon des sources concordantes à TF1-LCI, l’hypothèse privilégiée au sommet de l’État est une nomination du gouvernement en deux temps, avec une première vague dès aujourd’hui. Info TF1/LCI : vers un remaniement en deux temps Source : TF1 Info

Gérald Darmanin et Bruno Le Maire, poids-lourd qui auraient mal vécu la nomination du jeune Attal à Matignon, sont donnés restant à Beauvau et à Bercy, de même qu'Éric Dupond-Moretti à la Justice et Sébastien Lecornu aux Armées.

La ministre des Solidarités Aurore Bergé pourrait être promue à l'Éducation nationale, à moins que le poste ne revienne à l'ex-ministre Amélie de Montchalin ou encore à Amélie Oudéa-Castéra qui garderait aussi les Sports. Ce portefeuille de l'Éducation sera examiné de près puisque Gabriel Attal, son éphémère détenteur, a promis d'emmener "la cause de l'école" avec lui à Matignon.

Les spéculations fusent aussi sur ceux qui pourraient quitter le navire, comme plusieurs ministres de l'aile gauche de la Macronie qui avaient exprimé leur désaccord avec la loi sur l'immigration. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui attend son jugement le 17 janvier dans une affaire de favoritisme, serait aussi sortant.