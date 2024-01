EN DIRECT - Remaniement... ou pas : l'avenir d'Elisabeth Borne et de ses ministres bientôt scellé ?

Les rumeurs de remaniement prendront-elles bientôt fin pour se concrétiser ? Ce lundi, le président de la République Emmanuel Macron laisse toujours planer le doute sur ses intentions. Sa première décision pourrait être de remplacer – ou de maintenir – la Première ministre Elisabeth Borne à Matignon. Suivez ici les dernières informations.

Cette nouvelle semaine sera-t-elle la bonne ? Alors que les rumeurs de remaniement bruissent depuis la fin du mois de décembre, la Première ministre est toujours en place à Matignon, et ses ministres au travail. Elisabeth Borne était d'ailleurs dimanche soir à l'Élysée pour évoquer "les dossiers importants" du moment. Le président de la République ne semble toujours pas avoir pris de décision, et comme d'habitude, il laisse planer les doutes sur son calendrier et ses potentiels favoris pour constituer une nouvelle équipe. Mais des annonces pourraient intervenir à tout moment.

"LE PREMIER MINISTRE, CE SERA MACRON" "J'ai un scoop pour vous, je connais le nom du Premier ministre" qui succèdera à Elisabeth Borne, "vous aussi d'ailleurs, c'est Emmanuel Macron", a lancé Raphaël Glucksmann ce lundi sur France 2. "Et son ministre des Affaires étrangères ce sera aussi Emmanuel Macron", tout comme "son ministre de la Défense" et "son ministre de la Culture", a-t-il poursuivi. "Jamais le pouvoir n'a été autant concentré dans les mains d'un seul homme", a affirmé le président du parti Place publique, pressenti pour conduire à nouveau une liste commune avec le Parti socialiste aux élections européennes de juin prochain. 2/3 DES FRANCAIS VEULENT VOIR BORNE PARTIR Selon deux sondages publiés jeudi dernier, deux tiers des Français demandent le départ d'Elisabeth Borne de son poste de Première ministre. Politique Vers un remaniement gouvernemental ? Deux tiers des Français en faveur d'un départ d'Elisabeth Borne QUAND ATTENDRE DES ANNONCES ? Personne ne sait quand attendre une éventuelle annonce de remaniement. "Je sais qu'il est très pressé. Il rêverait de faire cela lundi", a affirmé l'un de ses fidèles à l'AFP. Mais d'autres disaient avant le week-end qu'un nouveau Premier ministre serait nommé d'ici dimanche soir. Comme à chaque fois, Emmanuel Macron reste maitre des horloges, et le calendrier annoncé par son entourage est rarement respecté. QUI POUR REMPLACER BORNE ? En cas de départ d'Elisabeth Borne, deux noms sortent du lot pour remplacer la Première ministre : le fidèle macroniste et ex-ministre Julien Denormandie, ou le transfuge de droite en qui a confiance le chef de l'Etat, le ministre des Armées Sébastien Lecornu. Politique Qui pour remplacer Elisabeth Borne à Matignon en cas de départ ? BONJOUR Emmanuel Macron annoncera-t-il un changement de Premier ministre ce lundi ? Une nouvelle semaine s'ouvre pour le président de la République, qui semble ne toujours pas avoir pris la décision de changer ou non le locataire de Matignon. Le suspense plane tout particulièrement sur le sort d'Elisabeth Borne, qui s'est entretenue dimanche soir avec le chef de l'Etat, officiellement pour "évoquer un certain nombre de dossiers importants comme les intempéries dans le Pas-de-Calais et l'arrivée de la vague de froid".

Tout est possible pour le chef de l'État, qui souhaite engager un "nouveau cap" en cette année 2024 et tourner définitivement la page de l'adoption catastrophique de la loi immigration. Il pourrait choisir de remplacer Elisabeth Borne à Matignon - Julien Denormandie et Sébastien Lecornu sont les deux noms les plus cités – ou non. Puis, il pourrait dans un second temps reconstituer une équipe gouvernementale et en profiter pour se séparer de certains ministres ou engager un jeu de chaises musicales.