EN DIRECT - Élection présidentielle 2022, premier tour : les Français appelés aux urnes à partir de 8h

Pour suivre cette journée exceptionnelle, LCI ouvre son édition spéciale dès dimanche matin pour décrypter les enjeux du scrutin et raconter l'ambiance sur le terrain avec plus de 30 journalistes déployés dans les QG de campagne et les bureaux de vote. Sur TF1, la soirée électorale débute à 18h30, avec les tendances de la participation.

À 20 heures, vous découvrirez sur le plateau de TF1 les premières estimations nationales avec notre partenaire Ifop Fiducial, avant que les invités politiques de premier plan viennent les commenter et en débattre.

Ce jour de scrutin est également à suivre dans ce direct, avec les principales réactions et les résultats détaillés, ville par ville.