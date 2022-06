EN DIRECT - Vote de confiance à l'Assemblée : Élisabeth Borne n'a pas pris sa décision

RENFORCER L'ATTRACTIVITÉ DES CARRIÈRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE





Stanislas Guerini a précisé qu'il souhaitait renforcer l'attractivité des carrières dans la fonction publique, ouvrant un chantier qui devrait aboutir en 2023. Pour ce faire, il a notamment proposé la possibilité de mieux salarier les agents en fonction de l'évaluation et de la qualité du service rendu. "Je suis un grand défenseur de l'intéressement et de la participation au sein de l'entreprise", a défendu le ministre. Il a refusé qu'il y ait une baisse des fonctionnaires, mais a expliqué que leur action devait être décentraliser, être plus sur le terrain, "au plus près de nos concitoyens".