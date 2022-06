EN DIRECT - Législatives : l'interview de Gérard Larcher à suivre ce mardi sur LCI

DARMANIN LANCE UN APPEL AUX RÉPUBLICAINS





Sur RTL, Gérald Darmanin a envoyé un message aux Républicains. "Les Français ont voulu cette assemblée nationale. Et si elle n'arrange pas le fait majoritaire, elle est plus conforme aux opinions des Français", indique-t-il, récusant tout commentaire sur "le vote du peuple". Et de poursuivre : "Ce qu'il nous manque, c'est l'humilité et la compréhension de ce que veulent les gens".





"Les Français n'ont pas voulu que nous gouvernions seuls et je suis bien obligé de constater que le deuxième groupe avec lequel nous pouvons travailler, c'est le groupe des LR. On n'est pas d'accord sur tout, mais on est d'accord sur beaucoup de choses", analyse le ministre de l'Intérieur.