EN DIRECT - Emmanuel Macron de retour sur le terrain pour présenter la réforme du lycée professionnel

LE REJET DU RIP "N'EST PAS UN DÉNI DE DÉMOCRATIE"





La CFDT "s'attendait" à la décision du Conseil Constitutionnel de mercredi soir, explique son président sur BFMTV. "Cela pose la question de ce que sera la bonne solution, le jour où l'on pourra déposer un Référendum d'initiative populaire. On a un peu le sentiment que ce texte est fait pour qu'il ne soit jamais utilisé", regrette-t-il.





"La procédure parlementaire a été cabossée" sur la réforme des retraites, et le "RIP apparaissait comme la seule possibilité de retourner vers les citoyens", poursuit Laurent Berger. Or, "on voit bien, à travers la décision du Conseil constitutionnel, que le texte qui a institué ce RIP n'est pas bien fait". Pour autant, le leader syndical n'estime pas que ce RIP est une "escroquerie démocratique", comme le dénonce Marine Le Pen. "Je dirais qu'à froid, ce RIP nécessiterait d'être réinterrogé", nuance-t-il.