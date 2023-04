EN DIRECT - Retraites : Emmanuel Macron en Alsace pour tenter de renouer le contact

VISITE D'EMMANUEL MACRON EN ALSACE





Emmanuel Macron veut reprendre un contact direct avec les Français après trois mois de crise des retraites. Il se rendra aujourd'hui en Alsace, dans le Bas-Rhin, pour la visite d'une usine dans la petite ville de Muttersholtz. Une manière de célébrer les efforts de réindustrialisation de son gouvernement.





Mais une fois de plus, il devrait être accueilli par des manifestants hostiles. L'intersyndicale a d'ores et déjà appelé dans un communiqué à un rassemblement à midi dans la localité alsacienne et demandé aux manifestants de se munir de casseroles ou de couvercles pour "mieux se faire entendre" et montrer que "la page retraites est loin d'être tournée".





Un second déplacement présidentiel est prévu, demain, dans l'Hérault cette fois, pour parler éducation.