EN DIRECT - Retraites : nouvelle journée de mobilisation contre la réforme

QUELLES PERTURBATIONS DANS LES TRANSPORTS ?





En cette journée de la "colère cheminote", plusieurs lignes gérées par la SNCF sont perturbées en Île-de-France. 2 trains sur 3 sont prévus sur les RER C, D et E, et les lignes H, J, L, R et U. Les lignes K (1 train sur 2) et P (3 sur 4) sont également perturbées.





"La circulation devrait rester légèrement perturbée sur le RER C ainsi que sur les lignes H, J, L et N vendredi 21 avril", précise la SNCF.