EN DIRECT - Soutien à l'Ukraine : suivez l'interview d'Emmanuel Macron au JT de 20H de TF1

Le président Emmanuel Macron répond aux questions de Gilles Bouleau pour TF1 et d'Anne-Sophie Lapix pour France 2, ce jeudi 14 mars. Le chef de l'État doit s'exprimer sur le soutien de la France à l'Ukraine, après l'adoption de l'accord de sécurité avec Kiev et ses déclarations où il disait ne "pas exclure" l'envoi de troupes au sol. Un entretien en direct dans le JT de 20H de TF1, mais également sur TF1+, LCI et TF1info.

"Il va prendre le temps de s'adresser à la Nation. On est dans un moment particulier", a affirmé sur LCI le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, en amont de l'interview d'Emmanuel Macron aux 20H de TF1 (à suivre aussi sur TF1+, LCI et TF1info) et France 2.

Le président de la République est attendu sur les enjeux du soutien à l'Ukraine, au lendemain des votes successifs à l'Assemblée nationale et au Sénat sur l'accord de sécurité signé avec Kiev. Au cours de cet entretien, le locataire de l'Élysée devrait aussi revenir sur ses propos sur le possible envoi de troupes au sol sur le territoire ukrainien, face à une Russie de plus en plus "menaçante", selon lui.

"Le Président va rendre compte de la situation de manière pédagogique", résume un proche, après la signature de l'accord bilatéral de sécurité avec Kiev et le débat au Parlement sur le soutien à l'Ukraine. "Il est légitime et naturel qu'il puisse s'adresser aux Français (...) pour leur dire, les yeux dans les yeux, quel est l'état de la situation et comment organiser les choses dans les semaines à venir".

"IL FAUT RASSURER" Emmanuel Macron devrait notamment revenir sur ses propos autour de l'envoi possible de troupes en Ukraine, qui ont non seulement été dénoncées par ses opposants en France mais aussi semé le trouble dans une bonne partie de l'Europe.

"La formulation a été très mal comprise. Ça a créé une forme de peur", relève auprès de l'AFP Ludovic Mendes, député du parti présidentiel Renaissance. "Il faut rassurer. Dire qu'on fait tout pour éviter la guerre, que la France use toujours de la voie diplomatique, et qu'il ne faut jamais abandonner l'Ukraine."

À trois mois du scrutin européen, sa prise de parole marque aussi de facto son entrée dans la campagne, après le premier meeting de son camp, le week-end dernier, à Lille. Une campagne que la majorité présidentielle a prévu d'axer sur le soutien à l'Ukraine, accusant le RN, qui caracole en tête des sondages, et LFI, d'entretenir des positions pro-Poutine.

