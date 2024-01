EN DIRECT - Suivez le discours de politique générale de Gabriel Attal à l'Assemblée nationale

Le Premier ministre prononce à 15h à l'Assemblée nationale son discours de politique générale. Avec cette déclaration, Gabriel Attal dévoilera sa méthode et sa feuille de route à Matignon pour les prochains mois. Elle sera suivie d'un débat, et du dépôt d'une motion de censure par la gauche.

Trois semaines après son arrivée à Matignon, Gabriel Attal dévoile ses intentions et ses ambitions. À 15h, ce mardi 30 janvier, depuis la tribune de l'Assemblée nationale, le Premier ministre prononcera sa déclaration de politique générale, censée dévoiler la feuille de route du nouveau chef du gouvernement. Dans un discours qui devrait durer environ une heure, il devrait se concentrer sur quatre priorités : l'ordre et la sécurité, les services publics (école, accès aux soins), le travail, l'agriculture et l'écologie.

MOTION DE CENSURE A l'issue de la prise de parole du Premier ministre, les quatre groupes de gauche - EELV, PS, LFI, PCF - devraient déposer une motion de censure contre le gouvernement. Ils souhaitent qu'elle se substitue au vote de confiance que ne souhaite pas solliciter Gabriel Attal, et espèrent un examen de celle-ci jeudi. UN DISCOURS DE POLITIQUE GÉNÉRALE, À QUOI CA SERT ? Le discours de politique générale permet aux nouveaux locataires de Matignon d'exposer leur projet à la tête du gouvernement et de donner les grandes orientations de leur programme. Il n'est pas obligatoire, il s'agit d'une tradition républicaine. Politique À quoi sert le discours de politique générale du Premier ministre ? QUEL PROGRAMME ? Le Premier ministre Gabriel Attal prendra la parole à 15 heures, pour une durée d'une heure environ. Ensuite, au titre de l'article 50-1 de la Constitution, un débat aura lieu au sein de l'hémicycle. Se succèderont à la tribune les orateurs des groupes représentés à l'Assemblée nationale, par exemple Boris Vallaud pour le PS, Cyrielle Chatelain pour les écologistes, Sylvain Maillard pour Renaissance, Marine Le Pen pour le Rassemblement national, Mathilde Panot pour LFI et Olivier Marleix pour Les Républicains. A l'issue, le gouvernement aura un droit de réponse. LE DISCOURS DE POLITIQUE GÉNÉRALE, UNE OBLIGATION ? Gabriel Attal n'était pas obligé de se soumettre à l'exercice de la déclaration de politique générale. Celle-ci n'est pas imposée par les institutions de la Vᵉ République, il s'agit plutôt d'une tradition républicaine. Politique Le discours de politique générale est-il un passage obligé pour le Premier ministre ? JOUR J POUR GABRIEL ATTAL Trois semaines après son arrivée à Matignon, Gabriel Attal prononce son discours de politique générale à 15 heures à l'Assemblée nationale. Il durera environ une heure et se focalisera sur quatre priorités déjà fixées par Emmanuel Macron : ordre et sécurité, services publics, travail, agriculture et écologie. En pleine crise agricole, le Premier ministre devrait faire quelques annonces à la marge, notamment sur la viticulture, mais ses conseillers rappellent bien qu'il s'agit "d'un discours de politique générale, pas un discours de politique agricole".

La prise de parole de Gabriel Attal intervient en pleine colère du monde agricole, aussi le Premier ministre devrait faire quelques annonces à destination des agriculteurs pour compléter les mesures déjà annoncées vendredi 26 janvier, parmi lesquelles un choc de simplification et l'arrêt de la hausse des taxes sur le GNR.

Il devrait prononcer son discours dans une ambiance électrique, au sein d'un hémicycle où il ne bénéficie pas de la majorité absolue et face à une opposition particulièrement remontée après l'adoption du projet de loi immigration puis sa large censure par le Conseil constitutionnel. Une opposition qui estime également que le président de la République a coupé l'herbe sous le pied de son chef de gouvernement en faisant de nombreuses annonces le 16 janvier dernier au cours d'une longue conférence de presse.

Un débat suivra la déclaration de Gabriel Attal, et la gauche déposera une motion de censure pour tenter de renverser le gouvernement, le Premier ministre ayant refusé de se soumettre à un vote de confiance.