EN DIRECT - Littoraux menacés par l'érosion : Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, invité du 20H de TF1

Le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires, Christophe Béchu, est l'invité du 20H de TF1 ce jeudi 4 avril. Il présente en exclusivité les premières mesures du Plan national d'adaptation au changement climatique, et dévoile les prévisions du gouvernement sur le recul du trait de côte. Suivez son intervention en direct ci-dessous.

Bonsoir et bienvenue sur TF1info pour suivre l'interview du ministre de la Transition Écologique au 20H de TF1. Au micro de Gilles Bouleau, Christophe Béchu va présenter en exclusivité les premières mesures du Plan national d'adaptation au changement climatique et dévoiler les projections du gouvernement concernant le recul du trait de côte.

Où le littoral va-t-il le plus reculer ? Ce jeudi 4 avril, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires, Christophe Béchu, est l'invité du 20H de TF1. L'ancien maire d'Angers va présenter en exclusivité les premières mesures du Plan national d'adaptation au changement climatique, et dévoiler les projections du gouvernement concernant le recul du trait de côte sur nos littoraux ainsi que les conséquences de cette érosion pour les logements et les activités humaines aux horizons 2050 et 2100.

Le ministre va répondre aux questions de Gilles Bouleau, quelques heures après la crainte du Haut Conseil pour le climat (HCC) d'un "risque de recul de l'ambition" de la France dans la lutte contre le changement climatique. Un entretien à suivre dès 20h sur TF1 et TF1+.

Suivez l'interview du ministre de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires Christophe Béchu sur TF1 dans notre direct ci-dessus.