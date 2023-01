EN DIRECT - Réforme des retraites : c'est le jour J pour la Première ministre Elisabeth Borne

Dès l'issue des annonces, les syndicats opposés à la réforme (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU) et des organisations de jeunesse devraient annoncer des mobilisations et une première journée de manifestations et de grèves le 19 ou 24 janvier. Les oppositions politiques devraient, elles aussi, prendre la parole, notamment celles de gauche, alors que La France insoumise participera à une "marche pour nos retraites" le 21 janvier.