En meeting, Emmanuel Macron soigne sa gauche tout en assumant de demander aux Français de "travailler plus et plus vieux"

Le président-candidat, accusé de plagier le programme de Valérie Pécresse et d'avoir oublié son aile gauche, a d'abord veillé à soigner cet électorat et donné aux premiers moments de son discours une forte tonalité sociale. "Notre projet pour 2022 sera de nouveau un projet de droit réel, de solidarité, de progrès social", a-t-il assuré. "Comme vous, je ne me résoudrais jamais à ce que des Français qui travaillent voient leur salaire partir en factures, en loyers, et renoncent à offrir un cadeau à leur enfant. C’est injuste." "Le vrai pouvoir d’achat c’est celui qui vient du travail, qui est durable. Dès cet été je veux permettre aux travailleurs de toucher une prime de pouvoir d’achat allant jusqu’à 6000 euros, sans charge ni impôts. Les travailleurs indépendants gagneront davantage, 550 euros de plus chaque année au niveau du smic", a-t-il notamment énuméré.

Puis il a mis l'accent sur la santé et l'éducation, deux domaines mis à mal par la crise sanitaire. Il a enfin assuré qu'il n'augmenterait pas les impôts, qu'il continuerait même à les baisser.