En quoi consiste la réforme de l'assurance chômage souhaitée par le gouvernement ?

Rendre l'assurance chômage "plus stricte quand trop d’emplois sont non pourvus, plus généreuse quand le chômage est élevé" : c'était la promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Ce mercredi 7 septembre, le gouvernement a mis sur la table du Conseil des ministres la réforme de l'assurance chômage, premier gros projet de loi de l'exécutif à être examiné par les parlementaires. Elle fait déjà l'unanimité contre elle parmi les syndicats et l'opposition de gauche.