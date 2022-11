En six mois, la cote de confiance d'Emmanuel Macron chute de cinq points

Six mois après son élection, les Français font-ils toujours confiance au président de la République ? Selon un sondage Toluna Harris Interactive et Euros Agency pour LCI paru ce mercredi, en ce mois de novembre, la cote de confiance d'Emmanuel Macron est de 44%, cinq points de moins qu'il y a six mois, niveau le plus faible depuis juin 2020 (50%). Il avait atteint 59% dans l'été qui avait suivi sa première élection, en 2017.