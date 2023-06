À Marseille, Emmanuel Macron appelle à réduire les vacances scolaires d'été

"On doit rouvrir un débat qui est celui du temps scolaire dans l'année, une des autres grandes hypocrisies françaises", a-t-il estimé, appelant par conséquent à "concerter" sur le sujet, tout en jugeant qu'il était encore trop tôt pour qu'une réduction du temps de vacances se fasse dès l'année prochaine.

"Vos collégiens, quand est-ce qu'ils ont commencé leurs vacances ? On a des enfants qui ont deux mois et demi parfois de vacances, presque trois pour certains", a souligné le chef de l'Etat, "nous devons concerter cela - pas pour l'année prochaine -, mais quand on a des vacances de trois mois, l'inégalité revient."

A la rentrée de septembre, les élèves "reviennent avec les compétences qu'ils avaient un mois à un mois et demi avant l'arrêt des cours: on détruit en quelque sorte de l'apprentissage collectif", a-t-il poursuivi. Selon lui, "la conséquence de cela, c'est qu'on bourre les semaines de nos enfants, qui arrivent crevés tous les soirs".