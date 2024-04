Encadrement du droit de grève : que contient la proposition de loi examinée ce mardi au Sénat ?

Une proposition de loi est examinée mardi au Sénat pour limiter les grèves dans les transports sur certaines périodes de vacances ou les jours fériés. Que contient-elle ?

Le sénateur centriste Hervé Marseille a déposé cette proposition de loi en février, en pleine mobilisation des contrôleurs de la SNCF qui avait perturbé les départs en vacances d'au moins 150.000 voyageurs. Ce mardi, le Sénat examine le texte qui propose donc d'encadrer le droit de grève, et de le limiter à certaines périodes comme pendant les vacances scolaires ou les jours fériés. Ce mardi matin sur TF1 Hervé Marseille s'est défendu de remettre en cause le droit de grève, mais "il y a un détournement du droit de grève", a-t-il estimé.

Comment la proposition de loi compte-t-elle limiter le droit de grève ? Elle soumet d'octroyer au gouvernement un quota de 30 jours par an durant lesquels les "personnels des services publics de transports" seraient privés de leur droit de grève, avec une limite de 7 jours d'affilée par période d'interdiction. Ces jours sanctuarisés ne concerneraient que certaines périodes : vacances scolaires, jours fériés, élections et référendums ainsi que des événements "d'importance majeure". Et l'interdiction de faire grève serait limitée aux seules heures de pointe et aux personnels indispensables au fonctionnement du service.

Un service minimal plus important aux heures de pointe ?

Le rapporteur du texte Philippe Tabarot (LR) propose également d'allonger le délai de déclaration des grévistes de 48 à 72 heures, de rehausser le "niveau minimal de service" aux heures de pointe avec un processus de réquisitions sous conditions strictes, ainsi qu'un dispositif de caducité de certains préavis non suivis d'effet, pour lutter contre les "préavis dormants" qui courent parfois pendant plusieurs mois.

La droite sénatoriale veut aussi imposer aux salariés souhaitant faire grève de rejoindre le mouvement dès le début de leur service et non en cours de journée. Une manière de lutter contre les "grèves de 59 minutes", moins coûteuses pour le salarié mais sources selon la droite d'une grande désorganisation.

Si le texte a été adopté en commission, le gouvernement a précisé qu'il s'y opposerait, ce qui risque de compliquer son inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. "Il y a un problème de constitutionnalité", a noté le ministre des Transports Patrice Vergriete sur Sud Radio, pour qui "privilégier les vacances" revient à "négliger la mobilité du quotidien". L'ensemble de la gauche a également prévu de s'opposer en bloc à ce texte.