Énergie : Emmanuel Macron appelle à "rentrer collectivement dans une logique de sobriété"

Pour ce qui est de la manière, "il faut que cela passe par l’exemplarité et la responsabilité", assène Emmanuel Macron. "Les administrations publiques doivent commencer à faire des efforts et à moins consommer", met-il en avant. "Je crois à la responsabilité collective et je pense que c’est comme ça que l’on va avancer", lance-t-il. "La sobriété est une partie de notre stratégie. C’est bon pour passer ce cap et pour le climat et l’indépendance", soutient le pensionnaire de l'Élysée. "On consomme déjà un peu moins que l’année dernière", note-t-il.