Coupure du gaz russe : Emmanuelle Wargon confiante sur l'approvisionnement

Si beaucoup d'inconnues subsistent dans le dossier de la crise énergétique, la question de l'approvisionnement de la France en gaz ne sera pas un problème cet hiver. Au lendemain de l'annonce de la suspension des livraisons de gaz russe de Gazprom à Engie, Emmanuelle Wargon, présidente de la Commission de régulation de l’énergie, n'est pas alarmiste. "Heureusement, ça ne change pas grand-chose", estime-t-elle ce mercredi 31 août sur le plateau de LCI.

"Le gaz russe, c’était 17% de notre approvisionnement avant la crise, aujourd'hui c'est 9%, et on continue à diversifier", rappelle-t-elle. "Donc on achète du gaz à d'autres pays, comme la Norvège et l'Algérie. On achète aussi du gaz naturel liquéfié, qui arrive par bateau avant d'être stocké dans des terminaux qui le remettent sous forme de gaz, et qui s'achète un peu partout", détaille l'ancienne ministre. "On a quatre terminaux, qui tournent bien, on a des stockages qui vont être remplis à 100%... Avec tout cela, on est plutôt confiants sur la possibilité de passer l'hiver en France sans gaz russe", rassure encore Emmanuelle Wargon.