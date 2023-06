Fonds Marianne : tout comprendre à l'affaire, avant l'audition de Marlène Schiappa ce mercredi

Le partage et le mode d'attribution des subventions du fonds pose problème. Sur les 17 associations retenues par le Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR) chargé de la gestion du fonds, quatre se sont partagées à elles seules 1,3 million d'euros. 355.000 euros ont été versés à l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire (USEPPM), qui n'auraient servi qu'à alimenter un site internet et des publications très peu suivies sur les réseaux sociaux. Cette somme aurait permis de salarier deux ex-dirigeants de l'association, dont le journaliste Mohamed Sifaoui, pour 120.000 euros. Aussi, les 300.000 euros touchés par "Reconstruire le commun" interrogent. L'association venait d'être créée et n'avait aucune activité connue ; elle a notamment utilisé l'argent pour publier des contenus attaquant plusieurs personnalités de gauche, dont la maire de Paris, Anne Hidalgo, et la cheffe des députés insoumis, Mathilde Panot.