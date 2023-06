ENQUÊTE - Temps de parole des femmes en politique : le compte n'y est toujours pas

Aussi, l'apprenti doctorant Théo Delemazure, créateur du compte Twitter @OutOfContext_AN, a montré que les hommes parlaient plus que les femmes à l'Assemblée nationale. Pour arriver à cette conclusion, comme il l'explique sur son site internet dans un article daté du 24 janvier 2023, il n'a pas mesuré le temps de parole des parlementaires, mais calculé combien de mots ils prononçaient d'après les comptes rendus écrits des séances entre les mois de juillet et décembre 2022. Il arrive au résultat qu'un député prononce en moyenne 40% de mots de plus qu'une députée.

Une fois le constat dressé, comment l'expliquer ? Toutes les expertes interrogées mettent en cause la parité, encore imparfaite et inachevée. Depuis 2013, la loi oblige à la parité pour la composition des listes aux scrutins municipaux, mais elle ne s'applique pas dans les intercommunalités et dans les communes de moins de 1000 habitants. Ainsi, dans ces dernières, la part des femmes dans les conseils municipaux est de 37,6% ; elle monte à 46,6% dans les communes de 1000 habitants et plus. "La parité n'est pas du tout achevée", confirme Fiona Texeire, co-fondatrice de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique. "Notamment dans les fonctions exécutives, puisque seulement 19,8% des maires sont des femmes."

Cette dernière constate qu'il en va de même pour la parité "qualitative", en voulant pour preuve la nomination des femmes à des délégations moins prestigieuses, prolongation supposée de leurs vocations naturelles, comme l'éducation, la santé, la culture, au contraire de la voirie, de l'urbanisme ou des finances. "Or étant donné la prépondérance des finances dans la vie d'un conseil municipal, évidemment que l'adjoint aux finances monopolise les débats", fait-elle remarquer, plaidant pour les mêmes raisons pour l'instauration d'un binôme maire/premier adjoint mixte. Théo Delemazure a aussi remarqué via son étude qu'à l'Assemblée nationale, les hommes dominent les discussions qui portent sur les questions d'économie et de finance, quand les femmes interviennent plus sur les sujets de société et d'environnement.