Débat de l'entre-deux-tours : pourquoi le non-verbal est incontournable pour convaincre

D'autant que ce rendez-vous est très suivi - 16,5 millions en 2017. Dans ce contexte, perdre ses moyens peut être fatal : lors du précédent débat, Marine Le Pen avait fait les frais d'une attitude excessive et de rires nerveux. Ce body langage forge les premières impressions des électeurs, qui influent ensuite sur le choix final du vote, explique Lou Safra, chercheuse en sciences cognitives spécialisée en psychologie politique au Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof).

L'attitude non verbale d'un candidat compte-t-elle autant que le contenu de ses discours ?

On ne le sait pas précisément, car pour l'instant, les deux éléments ont toujours été étudiés de façon séparée. Mais on sait qu'il existe une corrélation. Les études montrent qu'à partir des premières impressions que les électeurs vont se faire sur les candidats, on est capable de prédire dans une certaine mesure les résultats aux élections. Ces premières impressions se basent notamment sur des indices superficiels dans le comportement, comme la forme de son visage, la tonalité de sa voix, les gestes.

Des yeux plus grands, un visage plus souriant donnent par exemple l'impression que l'on peut faire confiance à la personne, tandis que quelqu'un à la voix grave va paraître plus dominant. Certaines expériences en laboratoire se sont aussi focalisées sur les mouvements de personnalités politiques lors de leurs discours, par exemple. Les participants ne voyaient que des sortes de squelettes qui bougeaient. Sans avoir accès au contenu de ce qu'ils disaient, ils étaient déjà capables de déterminer si le candidat leur paraissait digne de confiance, dominant, attractif, etc.

On sait aussi que l'on peut mieux mémoriser certaines séquences en fonction de l'intensité émotionnelle véhiculée par celui qui parle, lorsqu'il se met en colère ou s'il semble tout à coup affecté, par exemple, mais aussi grâce à des effets de surprise. Mais on ne va pas nécessairement en garder un souvenir positif.