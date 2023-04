Après les incendies de l'été 2022, le Sénat renforce la prévention des feux de forêts

Parmi les mesures phares de cette proposition de loi, portée des sénateurs LR et centristes, figure un renforcement des obligations légales de débroussaillement, par exemple en majorant les sanctions en cas de non-respect ou en conditionnant la vente d'un terrain au respect de ces obligations. Pour l'un des sénateurs qui a porté la proposition, Olivier Rietmann (LR), il s'agit d'un axe "essentiel", qui permet de "limiter les départs de feux, d'en diminuer l'intensité, la propagation, et de rendre les habitations mieux défendables".

Le texte consacre au niveau législatif l'interdiction de fumer dans une forêt ou un bois classés à risque d'incendie. Le jet de mégot est par ailleurs inclus dans les causes pouvant "provoquer involontairement l'incendie des bois et forêts". Pour les cas les plus graves ayant entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, les sanctions pénales pour les individus qui ont jeté un mégot peut désormais atteindre dix ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende.

Il est aussi prévu de mettre en place une réduction des cotisations patronales pour les entreprises et les administrations qui laissent partir en mission leurs employés et agents, également sapeurs-pompiers volontaires. Une mesure qui incite à laisser ces volontaires disponibles alors que sur les 280.000 adhérents que compte la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, 80% sont des volontaires. "Les bonnes volontés ne suffiront pas", a néanmoins averti la sénatrice PS de la Gironde Laurence Harribey, soulignant que "l'État devra prendre ses responsabilités" en termes de moyens humains et financiers.