L'eau, un sujet devenu très politique

L'eau, une denrée de plus en plus précieuse. Le président de la République Emmanuel Macron a présenté ce jeudi son "plan Eau" destiné à améliorer la gestion de cette ressource menacée par le réchauffement climatique. Cette série de mesures est la suite des concertations entamées après un été 2022 caniculaire et la seconde pire sécheresse des sols subie par la France. La gestion et l'accès à l'eau est un sujet de plus en plus investi par les formations politiques.