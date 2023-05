Un "ISF vert", cette proposition qui monte pour financer la transition climatique

D'où l'idée de solliciter les plus fortunés. Dans le détail, cet "ISF vert" serait un "impôt exceptionnel et temporaire" sur le patrimoine financier des 10% de Français les plus aisés. Et ce, à hauteur de 5 milliards d’euros chaque année. L'économiste en est convaincu : "tout miser sur l'endettement serait imprudent" et les plus riches doivent aussi participer à l'effort.

Comme "la transition est spontanément inégalitaire", son coût économique "ne sera politiquement et socialement accepté que s'il est équitablement réparti", selon le rapport. "Ça ne se fera pas si les ménages ne sont pas convaincus qu'il y a une égalité des efforts qui sont demandés aux différentes catégories", prévient Jean Pisani-Ferry. Pour les ménages modestes, le coût de la rénovation thermique du logement et de l'acquisition d'un véhicule électrique représente en effet plus de quatre années de revenus, et encore près de 2,5 années pour ceux qui sont au milieu de l'échelle des revenus, précise le rapport. Lequel a été accueilli froidement au sommet de l'État.