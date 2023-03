Pourquoi la gauche en a-t-elle après les zones à faibles émissions ?

Ce mercredi 1er mars, c'est au tour de la métropole de Rouen de mettre en place sa ZFE, acronyme de zone à faibles émissions. Créées pour améliorer la qualité de l'air dans les grandes villes, ces dernières interdisent la circulation et le stationnement des véhicules les plus polluants dans leur périmètre. Plus de dix agglomérations sont aujourd'hui concernées, elles seront plus de quarante d'ici à 2025. Ayant a priori tout pour plaire aux écologistes et à la gauche en général, ces ZFE sont pourtant critiquées dans ce camp politique ces derniers jours.

Ce mardi 28 février, trois députés LFI des Bouches-du-Rhône dont le leader du mouvement Manuel Bompard et une eurodéputée ont écrit à la présidente de la métropole de Marseille pour demander la suspension de la ZFE dans la cité phocéenne. S'ils reconnaissent que l'intention est "louable", ils estiment qu'il "est tout simplement impossible pour la plupart des Marseillais.es et personnes circulant dans cette zone d'acheter un véhicule récent, au coût plus élevé".

Aussi, "il est très difficile de se passer de son véhicule individuel dans une ville aussi sous-dotée en transports en commun que Marseille", constatent-ils. Selon eux le problème est "pris à l'envers" : avant de réduire la pollution, il faut "réduire au maximum le besoin aux véhicules particuliers".