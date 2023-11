Épargne : le Livret A et le Livret de développement durable pourront financer l'industrie de la défense

Cette mesure a été proposée via un amendement déposé par le président de la Commission de la défense nationale et des forces armées, le député Renaissance du Rhône Thomas Gassilloud, du député Horizons de Charente-Maritime Christophe Plassard et du député LR de Seine-et-Marne Jean-Louis Thiériot. Les parlementaires ont justifié la mesure par le fait que les entreprises de défense française "sont de plus en plus confrontées à des difficultés d'accès aux financements privés."

Dans son rapport d'information sur l'économie de guerre, publié le 29 mars dernier, Christophe Plassard estimait que les banques et les fonds d'investissement sont incités "à se désinvestir du secteur de la défense sur le fondement de raisons éthiques." C'est pourquoi il proposait de mobiliser "l'épargne des Français au bénéfice de l'industrie de défense".