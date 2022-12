Renaud Muselier pour "le port du masque dans les transports", mais contre son obligation

"Ce que je préconise, c'est de mettre le masque dans les transports", a précisé ce médecin de profession, constatant que le Covid affectait moins violemment ceux qui en sont atteints, et qu'ils vont "beaucoup moins en réanimation qu'avant". "Il faut inviter à porter le masque, il faut inviter à se vacciner". "Ça nécessite plus de pédagogie", admet le président Renaissance de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, "et moi, j'aime bien la responsabilité personnelle, on est dans un pays libre".

"Rappelez-vous qu'on nous a expliqué qu'il ne fallait pas porter le masque parce qu'on était trop bêtes", a souligné Muselier, appelant à une "pédagogie positive" : "Nos amis français (...), ce ne sont ni des moutons, ni des veaux, quand on leur impose quelque chose qui ne correspond pas au bon sens, ils n'y vont pas".