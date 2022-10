"J'aurais dû rester, je le regretterai toute ma vie" : Agnès Buzyn livre ses vérités sur sa gestion du Covid-19

Face à l'incompréhension de son action gouvernementale, symbolisée par les 17 plaintes retenues à son encontre, Agnès Buzyn assure "comprendre la colère". "Quand j'ai vu ce qu'il se passait en Italie quelque temps après (mon départ du ministère), je me suis dit que j'avais raison. J'ai même envoyé un texto à Edouard Philippe en disant : 'C'est un crève cœur de ne pas être avec vous'", raconte-t-elle. Après le premier tour des municipales, Agnès Buzyn assure avoir "écrit au président de la République. Je lui ai dit que j'arrêtais tout et que j'allais recommencer de travailler à l'hôpital. Et je l'ai fait".

Pour elle, son départ du ministère et son comportement :"Parait incohérent". Cependant, elle révèle que : "Les ténors de la majorité savent les arguments qu'ils ont employés pour me convaincre. Le président de la République sait les arguments qu'il a utilisés pour me convaincre". Agnès Buzyn est visé par une instruction judiciaire sur la gestion de la crise sanitaire, tout comme l'ex-ministre de la Santé, Olivier Véran. L'ancien Premier ministre Édouard Philippe est quant à lui placé sous le statut de témoin assisté.