Covid-19 : la France peut-elle imposer seule des restrictions aux voyageurs venant de Chine ?

Si elles ont pu prendre ces mesures sans accord de l'UE, les autorités italiennes ont elles aussi appelé à agir au niveau européen. En effet, il est illusoire de penser que ces mesures restrictives pourraient avoir un effet efficace sans accord européen ou au sein de l'espace Schengen. La preuve : plusieurs touristes venant de Chine ont atterri sur le sol italien après avoir fait escale à Paris, Francfort ou Helsinki. "L’Italie ne peut pas être la seule à effectuer des contrôles anti-Covid dans les aéroports sur les passagers en provenance de Chine", a déclaré Matteo Salvini, vice-président du conseil chargé des infrastructures et des transports.

Ce jeudi sur Radio Classique, la présidente du Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars), Brigitte Autran, a souligné que "le dépistage aux frontières n'a jamais empêché un virus de pénétrer" dans un territoire et une telle mesure n'aurait de sens qu'à l'échelle européenne. Alors qu'un comité de sécurité sanitaire de l'UE se réunissait ce jeudi matin, l'Elysée et Matignon ont indiqué que la réunion avait "permis de faire un point sur la situation internationale. Les États membres ont souligné la nécessité d’établir une stratégie commune et cohérente à l’échelle de l’Union, la nécessité de renforcer les informations disponibles et de travailler à des mesures de protection des populations et d’information aux voyageurs".