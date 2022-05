Le conseil de défense sanitaire existe-t-il toujours ?

Il est vrai qu’à mesure que la situation s’améliore en France, ces réunions se font de plus en plus rares. En tout, depuis février, quatre conseils de défense sanitaire ont eu lieu : le 2 et le 15 février et le 2 et le 29 mars. La dernière fois qu’un conseil de défense sanitaire s’est réuni officiellement, c’était donc à la fin du mois de mars, d’après l’agenda politique d’Emmanuel Macron. Depuis, si la question du Covid peut être abordée par l’exécutif, elle ne l'est que pendant des conseils des ministres ou des conseils de défense et de sécurité nationale. Par définition, un conseil de défense sanitaire est un conseil de défense et de sécurité nationale "chargé de prendre des décisions de crise dans le domaine sanitaire", résume l’Élysée.

Et les conseils de défense et de sécurité nationale sont aujourd’hui l’occasion, pour le gouvernement, de traiter des questions relatives à l’épidémie, moins prioritaires qu’avant. Ainsi, quand Olivier Véran a annoncé, le 11 mai, l’abandon du masque dans les transports en commun à compter du 16 mai, il l’a justifié ainsi : "Nous suivons en cela une recommandation de l’ECDC, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, qui va dans le sens de ce que nous étions en train de décider dans le cadre du conseil de défense et de sécurité nationale réuni sous l’égide du président de la République". Cela s’est déjà rencontré dans le passé. En janvier 2021, par exemple, Jean Castex avait annoncé, à l’issue d'un conseil de défense et de sécurité nationale, la fermeture des frontières en raison du variant Alpha.