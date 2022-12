Tests et masques obligatoires : la France impose à son tour des mesures pour les voyageurs venant de Chine

Pourquoi la France a-t-elle décidé de prendre elle aussi des mesures restrictives à l'égard des voyageurs en provenance de Chine, à l'instar de ses voisins espagnols et italiens ? "La fin de la politique 'zéro covid' et la reprise des activités du pays, couplées à l'immunité naturelle et vaccinale faible de la Chine entraîne un risque important de circulation du virus dans les prochaines semaines et les prochains mois", explique une source gouvernementale.