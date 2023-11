Une députée réclame à Didier Deschamps des billets pour un match des Bleus à la fin d'une audition à l'Assemblée

Lors de son échange avec les députés, Didier Deschamps s'est aussi expliqué sur le port du brassard arc-en-ciel pour la Coupe du monde au Qatar, que des sélections avaient envisagé avant d'y renoncer. "Nous avons été abandonnés avant cette Coupe du monde parce que la responsabilité appartient aux instances, et donc c'était la libre décision des uns et des autres" de s'exprimer sur le sujet, a-t-il déclaré. "On est sur les décisions de la Fifa, il y a un cahier des charges, vous devez suivre les recommandations de la Fifa", a souligné Didier Deschamps pour justifier que l'équipe de France - à l'image de toutes ses concurrentes - n'ait pas porté le brassard dédié à la lutte contre l'homophobie.