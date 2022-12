Eric Ciotti élu à la tête des Républicains : le maire de Metz claque la porte du parti

Il claque la porte de son parti, 41 ans après sa première adhésion. François Grosdidier, le maire de Metz (Moselle), a quitté Les Républicains (LR), dimanche 11 décembre, quelques heures après la victoire d'Eric Ciotti à la tête du mouvement de droite. En profond désaccord politique avec le nouveau chef de file - élu avec 53,7% des voix face à Bruno Retailleau - François Grosdidier a justifié ce départ dans un message sur Facebook, qui lui permettra de "rester [lui]-même, libre et en accord avec [ses] convictions profondes".

"J'avais adhéré à un rassemblement, fidèle aux racines gaullistes, en phase avec la société, avec un président, Jacques Chirac, qui nous grandissait", a écrit l'édile de 61 ans. "Je quitte LR pour ne pas me rabougrir, non pour aller ailleurs, mais pour rester moi-même, libre et en accord avec mes convictions profondes" a-t-il poursuivi, considérant que les positions - très à droite - du nouveau président LR sont "contraires à [ses] engagements".