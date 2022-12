Eric Ciotti nouveau président de LR : pourquoi cela acte aussi le retour de Laurent Wauquiez

Plutôt discret dans la campagne, Laurent Wauquiez s'était affiché avec Eric Ciotti lors d'une réunion publique à Paris, jeudi 8 décembre, à deux jours du second tour de l'élection. Le président de région s'était montré discret sur ses ambitions, mais avait confirmé qu'il avait conscience de "l'ampleur de la tache" et "de [sa] responsabilité" dans un pays "en décadence" avec "une crise de régime". "Tu es naturellement l'espérance de la droite" et "je veux t'aider à ce que cette expérience se concrétise", avait confirmé Eric Ciotti. "C'est à toi d'ouvrir le chemin, quand tu le décideras, et ton choix nous le respecterons", avait-il indiqué.