Cinq choses à savoir sur Eric Ciotti, candidat à la présidence des Républicains

Aux deux dernières élections présidentielles, Eric Ciotti a refusé de participer au front républicain et à appeler à voter pour Emmanuel Macron face à Marine Le Pen au second tour. En 2017, il avait désigné le premier comme l'"héritier légitime d'un quinquennat désastreux". Et même s'il critiquait Marine Le Pen, "dont le programme et les idées représenteraient un danger pour notre pays", il n'avait pas clairement appelé à voter pour lui faire barrage. Rebelote en 2022. Avant même que l'affiche du second tour soit connue, le député des Alpes-Maritimes avait indiqué que dans l'hypothèse d'un duel entre Emmanuel Macron et Eric Zemmour, il voterait pour l'ancien journaliste. Il disait alors "partager une partie du constat que dresse Éric Zemmour quand il décrit une France en déclin menacée par l’islamisme et une immigration de masse". "Il est inutile de nier ce constat, je le fais depuis des années, ce serait ridicule", ajoutait-il. En février dernier, il estimait toutefois qu'il y avait dans l'entourage de Zemmour "des gens dangereux".