Eric Ciotti veut instaurer la cravate obligatoire à l'Assemblée : que dit le règlement sur la tenue des députés ?

Lorsqu'il se rend à l'Assemblée nationale, le député LR Eric Ciotti porte toujours une cravate, qu'il assortit à son costume du jour. Une tenue traditionnelle dans l'Hémicycle, où les excentricités vestimentaires sont rares. L'élu des Alpes-Maritimes souhaite toutefois qu'une plus grande fermeté soit observée : "Je demande à la Présidente de l’Assemblée nationale, l’obligation du port de la cravate au sein de l’hémicycle du Palais Bourbon", a-t-il indiqué sur les réseaux sociaux. Il s'agit, explique-t-il, d'empêcher que "certains députés, notamment de la France Insoumise, se permettent de porter des tenues de plus en plus relâchées".

Il n'est pas le premier à pointer du doigt la tenue des représentants LFI, puisque le président du RN, Jordan Bardella, disait en juin avoir l'impression "de voir des zadistes" se rendre à l'Assemblée. Si la tenue des députés est réglementée, elle l'est par un texte récent et qui laisse aux élus un large choix de tenues.